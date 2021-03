Carraro: "Ulteriore rinvio di Juve-Napoli? Non vedo il perchè di tutte queste polemiche. Servirebbe buon senso da parte di tutti"

Napoli - Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Se le due società sono d'accordo per il rinvio e la Lega ha accettato, non trovo senso a tutte queste polemiche tenendo conto anche delle difficoltà dovute al Covid. Ci vorrebbe buon senso da parte di tutti. Se si è creata una data a causa dell'eliminazione della Juventus, tanto vale approfittarne. Cerchiamo di portare al termine questa stagione nel miglior modo possibile, tanto il calendario sarà sempre al centro delle polemiche visti gli imprevisti che possono capitare prima di una partita. Andiamo avanti con serenità e mettiamoci tutti un po' di pazienza. Torino-Lazio? Ognuno ha la sua idea, ma se c'è una sentenza precedente non vedo il motivo per tutto quello che sta succedendo. Anche perchè il Torino è stato vittima di un aumento dei casi nel nostro paese. Se Lotito vuole utilizzare i gradi di giudizio ha tutto il diritto di farlo".