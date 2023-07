Carraro: "Il Napoli nel 2004? Per fortuna venne fuori De Laurentiis, nessuno voleva mettere soldi!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente della FIGC Franco Carraro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli? La soluzione del fitto del ramo d’azienda era qualcosa non conforme ai regolamenti, in quel momento fui contestatissimo anche perchè Gaucci era molto più popolare: aveva organizzato tutto in modo che l’opinione pubblica andasse in una certa direzione. Per fortuna venne fuori De Laurentiis che decise in quell’occasione di intervenire e di metter mano al Napoli. Ci volevano soldi e nessuno voleva metterli. Nel 2004 prima delle Olimpiadi Petrucci ed io andammo dal presidente della Repubblica Ciampi che mi chiese come si facesse ad escludere Napoli dal calcio italiano, e dissi che nessuno voleva metterci soldi. Mi sono preso insulti e minacce dai tifosi del Napoli, ma perchè? Se De Laurentiis avesse avuto voglia di mettersi all’opera prima, avrebbe sborsato meno soldi”