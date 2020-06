Carraro: "Fallimento Napoli? Applicammo le regole! Gaucci strumentalizzò Napoli, ADL fece un'operazione straordinaria"

Ultime notizie calcio Napoli – Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo il primo Paese ad aver assegnato un trofeo, la finale di Coppa Italia è stata una bellissima partita e l’audience televisiva dimostra che il calcio è ripartito nel momento giusto. C’è il pericolo di una nuova ondata di virus ed aprire gli stadi parzialmente al pubblico per poi richiuderli mi sembrerebbe ridicolo. Se c’è questa preoccupazione, meglio lasciare tutto così. Fallimento del Napoli? La Federazione applicò le regole che erano drastiche, erano state stabilite l’anno prima. Gaucci a mio parere non trattò bene la città di Napoli ed i tifosi napoletani, li strumentalizzò. Né la Federazione, né la Regione, né il sindaco Iervolino avevano una soluzione, c’era il rischio di vedere scomparire calcisticamente il Napoli. De Laurentiis ha fatto una operazione straordinaria, ora il Napoli ha una struttura fantastica”.