Carmine Martino lancia la provocazione: "E se gli ultras andassero in Curva A inferiore? Matrimonio Sarri-Juve mi incuriosisce"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Hanno già cambiato i sediolini della Curva A inferiore. E se gli ultras andassero ad occupare i settori inferiori? Il possibile matrimonio tra Sarri e la Juventus mi incuriosisce. Secondo me non si concretizzerà per quello che rappresenta il tecnico toscano e perché resterà al Chelsea, ma nel calcio, che seguo da tanti anni, mai dire mai”