Carmine Esposito: "Spalletti ha il Napoli tatuato sulla pelle, sicuramente darà questo consiglio a Di Lorenzo"

“Non mi sono ancora sentito con Luciano, dopo la gara di questa sera ci sentiremo spero (ride ndr)… Lo vedo concentratissimo per questo Europeo, poi è fatto così: anche a Napoli gli mandavo i miei complimenti e rispondeva dopo settimane (ride ndr)! In questa Italia vedo molte cose del suo Napoli, ha rotto subito il ghiaccio con la rete di Bajrami e ha reagito alla grande.

L’Albania è una squadra modesta, però non era facile ripartire dopo la scoppola iniziale. I principi di gioco di Luciano sono già visibili, ho rivisto un’armonia di gruppo che mancava da tempo alla Nazionale. Poi ho rivisto lo schema del gol di Bastoni e ho sorriso, lo facevamo anche noi dai tempi dell’Empoli! Spalletti consiglierà Di Lorenzo per restare al Napoli? Sicuramente… Giovanni è il capitano del Napoli e una mezza stagione sbagliata non può compromettere tutto.

Luciano ha il Napoli tatuato sulla pelle e metterà una buona parola per la sua permanenza in azzurro. Con Conte, Di Lorenzo può aprire un nuovo ciclo col Napoli”.