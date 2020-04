Carmando: "Sarà molto dura far ricominciare il calcio: chiudiamo questa stagione e ripartiamo ad agosto con il ritiro. Maradona? La partita più bella..."

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Super Sport 21 in onda su Canale 21, ha parlato Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli:

"La partita più bella di Maradona con il Napoli è su punizione contro la Juventus, con la Nazionale sicuramente la gara contro il Messico. Ero dietro i cartelloni e mi venne a salutare e abbracciare dopo il gol. Maradona voleva vincere il mondiale e lo vinse. Ricordo quando Rino Cesarano litigò con Diego e io gli feci fare pace accompagnandolo negli spogliatoi. Atalanta-Napoli? Ricordiamo ancora quella gara... inutile. Non parliamo troppo di calcio ora, parliamo dell'emergenza: la vita è una sola, in questo momento si soffre. Grazie ai medici e agli infermieri, questo è il vero calcio. Sarà molto dura far ricominciare il calcio: chiudiamo questa stagione e ripartiamo ad agosto con il ritiro. I tifosi della curva A e della curva B hanno cuore: hanno le palle!"