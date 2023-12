Caressa difende Donnarumma: "I tifosi lo stanno massacrando, non è giusto", Gigio risponde con un altro errore grave

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato del caso Donnarumma: "Voglio dire una cosa su Donnarumma lo stanno massacrando, ma vanno viste tutte le partite. Perché, quando fa una papera, magari prima ha fatto dieci parate decisive. Io capisco i tifosi del Milan ma, per seguire questo sentiment, lo stanno massacrando e non è giusto. Se tu fai vedere che una volta ha respinto male e non fai vedere che nella partita precedente ha fatto delle parate clamorose, non fai una cosa giusta".

Dopo queste dichiarazioni per Donnarumma un altro episodio negativo, è stato espulso dopo pochi minuti nella partita di campionato di Ligue 1 Le Havre-PSG.