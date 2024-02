Caressa: "Allegri è uno dei più grandi tecnici e dirigenti europei, come lo si può cacciare?"

Fabio Caressa ha difeso a spada tratta il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a 'Sky Calcio Club'. Il noto giornalista ieri sera s'è così espresso sull'operato dell'allenatore livornese. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Come si fa a mandare via un allenatore che centra tutti gli obiettivi? Nonostante tutto, per me Allegri è uno dei più grandi tecnici e dirigenti europei. Thiago Motta è quarto in classifica con il Bologna e va bene, ma Sartori gli ha comprato dei calciatori forti”.



Poi in un altro passaggio Caressa ha aggiunto: "Non è tra gli hashtag #AllegriOut perché la Juve ha vinto, ma se avesse pareggiato… I tifosi sono sembrati quasi scontenti della vittoria, era più importante attaccare Allegri che fare risultato. Mi sembra una follia, ma è figlia di questo tempo. E la società deve rispondere, infatti ha parlato Giuntoli".