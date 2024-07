Caressa 10 anni fa: "Dobbiamo andare a Pozzuoli e nel Sud Italia a cercare talenti, è normale che scappano all'estero"

Queste le parole di Fabio Caressa a Sky dopo il Mondiale 2014 in Brasile riguardo il sistema calcio in Italia:

"E’ importante avere idee nuove che sono fuori dall’idea di una politica antica e vecchia. Possibile che il calcio debba ancora vivere in un mondo che non esiste? Dobbiamo andare a Pozzuoli a cercare giocatori, dobbiamo andare nel Sud Italia. Dobbiamo andare in Veneto che anche ne ha prodotti tantissimi. Noi eravamo grandissimi produttori di giocatori, non ci scandalizziamo se vanno all’estero. Perché vengono sottovalutati i giocatori italiani rispetto a quelli stranieri, improvvisamente ci siamo dimenticati come si gioca a pallone? No, nelle scuole calcio se sei grosso vai dentro, se sei piccolo giochi con quelli più scarsi".