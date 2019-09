Caputi: "Squadra squilibrata al momento, Manolas non ha bisogno di presentazioni!"

Napoli notizie calcio - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Caputi, giornalista

"Il Napoli è una delle squadre ad aver meglio operato sul mercato perchè si è rinforzato lì dove voleva rinforzarsi. E' arrivato Manolas che non ha bisogno di presentazioni, uno dei migliori esterni quale Di Lorenzo, un attaccante che ha l'esperienza che al Napoli serviva quale Llorente, è arrivata una promessa come Elmas e poi Lozano che sarà curioso vederlo in Italia.

Dopo 2 giornate di campionato possiamo dire che il Napoli deve lavorare sull'equilibrio di squadra. Con una coppia come Manolas e Koulibaly puoi permetterti una squadra più offensiva, ma l'atteggiamento della squadra è al momento squilibrato".