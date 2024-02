Capello: "Il Napoli ha giocato con paura, come se il Maradona non fosse il proprio stadio"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Champions League Show, è intervenuto l’ex allenatore del Milan Fabio Capello, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli ha giocato con paura, come se il Maradona non fosse il proprio stadio: passaggi deboli, il pressing del Barcellona li ha messi in difficoltà. Poi negli ultimi venti minuti sono rinati, con Lindstrom e Raspadori per Kvaratskhelia e Politano. Mi sono piaciuti gli ultimi venti minuti, giocare compatti ha creato problemi al Barcellona. Kvaratskhelia? Quando uno è sostituito, va dal compagno e gli dà forza, invece lui ha fatto gesti che non mi sono piaciuti: è sempre stato un esempio, stavolta non mi è piaciuto”