Capello: "Barcellona in difficoltà, il Napoli può eliminarlo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio RAI:

"Il Barcellona di adesso è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso che possa mettere in seria difficoltà i blaugrana: spero che la forma resti questa per altre settimane. La squadra di Gasperini conosce il suo valore, hanno voglia, insieme alla città, di fare grandi cose. Il lockdown li ha fatti compattare ancora di più. Corrono e vanno a mille. Anche il Sassuolo va benissimo. Queste squadre interpretano il calcio in maniera moderna e vanno direttamente verso la porta. Il PSG non è un avversario facile da affrontare, Mbappé e Neymar sono fortissimi nell'uno contro uno, sarà difficile fermarli. Dipende molto da come i francesi arriveranno alla sfida. Con il vigore fisico l'Atalanta potrà mettere in difficoltà il Paris Saint Germain".