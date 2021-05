Canovi: "Galtier ha tante pretendenti, non solo il Napoli. Chi lo vuole deve trattare con il Lille"

Calciomercato Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Canovi, agente: “Galtier ha ancora un anno di contratto con il Lille, ciò significa che chi lo vuole deve parlare con la società, anche perché in Francia i contratti sono più vincolanti rispetto all’Italia. Il Napoli non è l’unica squadra interessata, ci sono anche Lione e Nizza su di lui. Il campionato francese mette sempre in mostra calciatori promettenti a costi più ragionevoli rispetto ai sudamericani. Chi gioca titolare in Ligue 1 può farlo tranquillamente anche in Serie A, il massimo campionato francese non è inferiore a quello italiano e lo dimostrano i risultati di tutti i club transalpini impegnati nelle competizioni continentali”.