Cannella a CN24: "Gara con la Juventus non da dentro o fuori, Napoli squadra malata. Meret-Ospina? Non è una scelta tecnica"

"Meret-Ospina? In un momento di difficoltà come quello che sta attraversando l'allenatore chiede di più a quelli che hanno più personalità ed esperienza. Non è un avvicendamento tecnico, in un momento difficile ci si rivolge a calciatori più esperti. Il Napoli è una squadra malata che deve ritrovarsi, non è che improvvisamente può mettere sotto una squadra galattica come la Juventus. Deve essere considerata una tappa, non una gara da dentro o fuori. E' una partita di cartello ma non l'ultima spiaggia. Magari vince, ce lo auguriamo, ma andiamo avanti con moderazione. I giocatori metteranno in campo tutto quello che hanno contro una supersquadra come la Juventus".