Cannella a CN24: "Rinnovo Insigne? Sta chiedendo soldi importanti, il Napoli deve capire se potrà supportarlo da determinati acquisti"

L’intermediario di mercato Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Problemi del protocollo? Quando è stato fatto, c’era accordo sulla procedura. Poi il tempo l’ha modificata ed il calcio non si è adeguato: la Nazionale ha giocato per dieci giorni, oggi i tempi di isolamento sono inferiori e c’è più caos.

Napoli-Crotone? Gli errori nascono da una sicurezza eccessiva, doveva essere più facile conquistare il risultato e in Maksimovic e Manolas c’è stata troppa semplicità e poca concentrazione.

Ospina-Meret? Credo che la priorità dal 1’ possa essere Ospina, ha dimostrato evidentemente più affidabilità e credo sia il preferito da Gattuso e dello staff. Per me l’affidabilità nel momento di difficoltà va su Ospina, ha più esperienza e negli ultimi tempi Meret non ha assicurato una certa compattezza nel suo percorso di crescita. Per una questione di maturità vado su Ospina, anche per dare una identità.

Juventus? L’allenatore conta poco in questo momento, devono uscire fuori le loro individualità: il Napoli sta trovando concretezza, ma non si possono dare giudizi su un match comunque difficile. Non è una squadra qualsiasi, il Napoli parte svantaggiato come tutti perchè la Juve ha dominato gli ultimi campionati.

Insigne? Dopo il rigore sbagliato contro la Juventus e le sue lacrime, ha dato la certezza che si sia assunto delle responsabilità. Sta dimostrando continuità, impegno, si fa trovare sempre nel pieno dell’azione, ed è un passo importante per un ragazzo napoletano che deve fare sempre tutto al 100% per non avere critiche, ed è qualcosa che succede spesso.

Rinnovo di contratto? La società dovrebbe dire che bisogna rinnovarlo perchè rappresenta un simbolo della squadra. Si fanno delle valutazione: noi ci auguriamo che possa avere una carriera ancora longeva, ma sta chiedendo un contratto importante perchè tra gli ultimi della carriera. E non gli possono essere regalati tanti anni a cuor leggero, bisogna dirla tutta. Sono giocatori che chiedono soldi importanti, ed è giusto, ed il Napoli deve decidere: se deve chiedere quattro milioni per cinque anni, il dirigente deve capire se possa essere supportato da determinati acquisti”