Cannavaro: "Voglio allenare in Europa per competere contro i migliori"

Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Telegraph:

"Vorrei allenare in Europa. Se voglio diventare uno dei migliori allenatori al mondo, devo competere con i migliori. Con l'Everton ci sono stati contatti e ho spiegato al proprietario la mia filosofia e la mia strategia. Ovviamente è comprensibile che abbiano scelto Lampard che già conosce la Premier League rispetto a me. Ho parlato anche col Watford, ma a loro serviva un allenatore in tempi brevissimi. Comunque è stato un onore per me parlare con loro".