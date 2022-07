Campilongo: "Cessione Koulibaly, un problema per Spalletti: trovare un sostituto giovane non sarà facile"

Salvatore Campilongo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Koulibaly? Si pensa che si possa sempre cercare un difensore più giovane di lui che ha 31 anni ma sostituirlo non sarà facile, soprattutto per Spalletti. Questi sono giocatori trascinatori, capisco l'allenatore che vuole tenerlo ma queste cose vanno risolte prima, non si deve aspettare l'ultimo anno".