Campi Flegrei, il ministro Musumeci: "Pronti ad alzare l'allerta a livello superiore"

Napoli - Terrore terremoto Campi Flegrei in gran parte delle zone della Campania. Intanto, arriva un annuncio che mette ancora più in ansia i cittadini visto quanto rivelato da Nello Musumeci.

Terremoto Campi Flegrei: l'annuncio di Musumeci

Il ministro della Protezione civile alla Camera, Nello Musumeci, ha parlato in diretta di quello che l'aggiornamento della situazione terremoti Campi Flegrei. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Emerge dall'analisi della commissione Grandi rischi che analizza possibili scenari in prospettiva. Non c'è contrasto col bollettino dell'Ingv che analizza la situazione in questo momento.

Abbiamo chiesto un parere sulla situazione nei Campi Flegrei alla commissione Grandi rischi. Il 3 ottobre la commissione, dopo una riunione, ha confermato il livello di allerta gialla, evidenziando però la necessità di approfondire l'analisi a causa della complessità del tema e della possibile evoluzione delle dinamiche del vulcano. Il 27 e il 28 ottobre nuova riunione: è stato dato avvio all'audizione di esperti. La commissione ha rilevato che l'insieme dei risultati rafforza l'ipotesi del coinvolgimento di magma. Non significa presenza del magma in superficie, ma il magma ha un ruolo nella dinamica che va continuamente monitorata.

In particolare il quadro complessivo, pur se non di univoca interpretazione, lascia ipotizzare che i processi in atto possano evolvere ulteriormente. Le attività di monitoraggio e prevenzione devono essere ulteriormente intensificate: ci si prepari, dice la commissione, all'eventuale necessità di passare rapidamente verso livello di allerta superiore. Questa affermazione non contrasta con quanto riportato dall' ultimo bollettino settimanale dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), secondo cui non si evidenziano elementi per significative evoluzione a breve termine. Il bollettino valuta la situazione ora, la commissione valuta possibili scenari in prospettiva per meglio indirizzare le azioni del Governo e del dipartimento della Protezione civile. Sulla base di queste valutazioni il dipartimento ha chiesto ai centri di competenza e in particolare a Ingv di implementare ulteriormente il sistema di monitoraggio per rilevare una eventuale variazione dello stato del vulcano connesso alla risalita magma. Bisogna intensificare le esercitazioni. Quante ne sono state fatte negli ultimi tempi negli ospedali, nelle scuole?».