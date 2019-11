Campagnolo: "Meret meglio di Donnarumma: mi ricorda Antonioli dei vecchi tempi..."

Andrea Campagnolo ha detto la sua a TMW Radio, durante Stadio Aperto:

Sull'Europeo e la questione portieri

"Dalle gerarchie di Mancini, è chiaro che Donnarumma è titolare. Anche se Sirigu sta facendo bene. Lui ha l'esperienza, anche al Psg. Donnarumma deve crescere ancora tanto, non è ancora top. Meret per me è molto più bravo, tecnicamente più preparato e che può crescere ancora tanto. Meret mi sembra l'Antonioli dei vecchi tempi, fa tutto bene, fa cose semplici. Il portiere deve parare il parabile, deve essere continuo. A livello tecnico lo vedo meglio del milanista".