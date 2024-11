Cammaroto: "Restano in piedi le piste Bonny e Dorgu per il Napoli. Il real Madrid su Osimhen, le ultime su Kvara"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Centrocampo? Il nome di Fagioli è uscito in questi giorni, ma è una pista che in questo momento mi sento di allontanare. Le cifre sono impegnative e non è un profilo che andrebbe a cercare il Napoli. Bisogna capire la posizione di Folorunsho, se scala le gerarchie può restare fino a giugno, altrimenti c’è la Lazio pronta a tornare alla carica. Il centrocampo non è una priorità al momento. Il mercato parte da una uscita che può innescare le entrate. Raspadori non è contento della situazione, vuole più spazio, ma in questo Napoli primo in classifica non è semplice e si aprono le porte del mercato. Su di lui c’è l’Atalanta, ma il Napoli ha altre idee, si paventa un interesse tiepido della Lazio. Poi c’è anche la Juventus, ma il Napoli vuole aspettare un’offerta dall’estero, con il Marsiglia che è interessato, ma c’è da capire quanto può mettere sul tavolo il Marsiglia. Il Napoli lo dà via con una cifra non inferiore ai 20 milioni. Se esce Raspadori, il Napoli potrebbe reinvestire questa cifra sul difensore, che è la vera priorità: si parla di Skriniar e Dragusin, ma il Napoli non ha ancora scelto, per vedere se arriva una opportunità dalla Premier. La candidatura forte è Kiwior, ma lui aspetta la Juventus. Il Napoli valuta diversi profili. Poi c’è l’attacco, se dovesse uscire Raspadori ma anche Simeone, che ha l’interesse del Torino, ma non arriva ai 15 milioni richiesti dal Napoli, quindi potrebbe restare fino a giugno. Il Napoli ha un obiettivo chiaro: Bonny del Parma e ne ha parlato anche con l’agente Pastorello. C’è il gradimento del calciatore, ma il Parma chiede 25 milioni e difficilmente se ne priva a gennaio. L’ultimo tassello è Dorgu del Lecce, che è rimasto colpito dalle parole di Conte ed è molto tentato dal Napoli. E si sa che la volontà del calciatore è fondamentale, quindi attenzione alla pista Dorgu. E’ un altro capolavoro di Pantaleo Corvino ed è un profilo da Napoli Dorgu e Conte lo segue per questo. Osimhen e Kvaratskhelia? Su Osimhen si riscalda il clima, perché il Manchester United comincia a ragionare sul calciatore, ma ci sono altri rumour, non tanto dalla società ma da agenti, come il Real Madrid, perchè molti vicini a Perez sono convinti che l’acquisto di Mbappè si sia rivelato un errore. Osimhen comincia ad entrare anche in orbita Real Madrid e il Napoli vede la possibilità di avere gli 81-75 milioni di euro richiesti. Su Kvara, occhio al PSG che non ha smesso di seguirlo e non è detto che non possa aprirsi un varco su Skriniar, che non mi risulta abbia già chiuso con la Juventus”.