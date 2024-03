Cammaroto: "Napoli pronto a riscattare Traore. Caprile affiancherà Gollini nel ruolo di portiere"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ha scritto in merito alle possibili mosse estive degli azzurri per quanto riguarda il centrocampo e non solo:

"Va verso una conferma Traorè, con il Napoli pronto a riscattarlo se farà bene e la sensazione è che l'ivoriano stia tornando quello dei tempi del Sassuolo e dell'Empoli. Enignmatico il futuro di Dendoncker, che ha avuto poco spazio sinora. Il Napoli ripartirà da alcuni giovani come i rientranti Gaetano e Caprile: il primo è pronto finalmente per trovare spazio e il portiere sarà affiancato da Gollini".