CALCIOMERCATO NAPOLI - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "In attacco tiene banco il nodo Insigne ma la quadra la si troverà, servirà ancora tempo. Il giocatore vuole restare e la società non vuole darlo via. Le parti si verranno incontro a metà strada. La società studia un rinnovo con aumento e una serie di bonus per colmare le attuali distanze"