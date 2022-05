Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine ha scritto quale è la decisione del Napoli per quanto riguarda il cartellino di Victor Osimhen che piace molto in Premier League.

Eco cosa scrive Cammaroto su Osimhen:

"Su Osimhen società e allenatore condividono la volontà di trattenerlo per un altro anno ma sanno che se arriverà una offerta da capogiro potrebbe partire e si dovrà trovare un sostituto. Il Napoli non si siede per offerte sotto gli 85-90 milioni"