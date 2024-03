Cammaroto: “David non nei primi posti per il dopo Osimhen: due nomi resistono per l’attacco”

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive i nomi degli attaccanti che possono prendere il posto di Victor Osimhen.

"Intanto è partita la "caccia" al dopo-Osimhen in un reparto nel quale in realtà il Napoli prenderà due attaccanti importanti, perchè oltre al nigeriano partirà pure Simeone e verrà sacrificato anche Raspadori che non trova spazio e viene corteggiato dalla Juve. Zirkzee è il grande obiettivo del Napoli che sta provando ad anticipare la concorrenza e a far valere il peso dei buoni rapporti con il Bayern Monaco, prima ancora che con il Bologna. Gimenez è un'alternativa.

Ancora rumors su David del Lille, nome accostato al Napoli ma, a quanto risulta, è un'opzione che non rientra tra le prime scelte dei partenopei, in una ipotetica graduatoria al sesto-settimo posto tra i nomi che il Napoli punta per l'erede di Osimhen".