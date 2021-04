CALCIOMERCATO NAPOLI - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "Fabian Ruiz sempre più nel mirino dell'Atletico Madrid, Simeone potrebbe dare l'assalto già prima degli Europei ma il Napoli aspetta e spera in un'asta. Se non arriva un'offerta da almeno 58-60 milioni il Napoli non si siederà a discutere la partenza dello spagnolo, che contro la Sampdoria e' parso in netta crescita".