Camicioli: "Spalletti? Vincere a Napoli ti dà la gloria eterna! Si parlerebbe di Maradona e di lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti lo sa che è una occasione irripetibile quest’anno, avere superficialità perchè si hanno 12 punti di vantaggio non si può fare: non è già fatta, anzi Spalletti sa che manca ancora tanto al raggiungimento di un obiettivo. I tifosi devono godersi ogni singolo momento, quello di Maradona era un altro calcio e se dovesse diventare realtà sarebbe qualcosa che ad inizio stagione era inimmaginabile. A Napoli diventerebbero leggenda, lo scudetto sarebbe di questi giocatori e di questa società qua: ad inizio stagione non erano stati considerati campioni, e Spalletti sa di avere l’etichetta di uno che in Italia non ha mai vinto. Vincere a Napoli ti dà la gloria eterna, dopo l’addio di tutti i giocatori in estate. Si parlerebbe del Napoli di Maradona e del Napoli di Spalletti, il fuoriclasse è il gioco e l’approccio mentale. Bisogna martellare ogni giorno, sono tutti lì sul pezzo e non mollano. E devo dire un’altra cosa, il Napoli per me in Champions League è la mina vagante”