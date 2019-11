Cambiasso: "Ritiro Napoli? Immaginate se facessero dormire i dipendenti in un supermercato... Un ritiro deve essere valutato bene"

Esteban Cambiasso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Immaginate se in un'azienda normale, per un risultato negativo, facessero dormire i dipendenti in un supermercato? I ritiri bisogna analizzarli, le retrocesse sono retrocesse lo stesso anche con ritiri punitivi di 10 giorni. Loro non dovevano andare via, ma un ritiro si deve valutare bene. Se loro erano in ritiro è perché qualcosa del calcio giocato non andava bene. Il Napoli non è ora che gioca così, sta continuando sulla linea presa prima del ritiro. Nonostante questi risultati e questo momento il Napoli è ancora lì in campionato".