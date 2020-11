Cambiasso a Maradona: "E' il giorno che vorresti non arrivasse mai. Diciamo grazie a te, che ci hai resi felici tutti tramite il calcio! Sembravi immortale"

Diego Armando Maradona - Esteban Cambiasso ha voluto omaggiare a Sky Sport Diego Armando Maradona con queste parole:

"E' quel giorno che vorresti non arrivasse mai. Diego purtroppo per tanti anni è arrivato spesso al limite e sempre se ne usciva. In Argentina dicono i giornalisti: 'Noi davvero credevamo fosse immortale, era sempre al limite ma ritornava sempre'. In una vecchia intervista che parlava di quando sarebbe morto, disse che avrebbe detto grazie al calcio. E' il giorno in cui noi dobbiamo dire grazie a lui, perché tramite il calcio ci ha resi felici tutti".