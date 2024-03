Calzona: "Juan Jesus-Acerbi? La giustizia sportiva farà il suo corso e vediamo come andrà a finire"

Napoli - Francesco Calzona ha rilasciato una intervista in esclusiva a Sportmediaset, parlando anche del caso Acerbi-Juan Jesus:

"Il doppio ruolo tra Napoli e Slovacchia è compatibile solo in questo periodo, senza partite ufficiali È capitata questa situazione in un momento fattibile, non credo sia una cosa compatibile quando ci sono gare importanti da giocare. Ho dei ragazzi che mi seguono, dobbiamo raggiungere una prestazione di prestigio e vincere sempre. Abbinare qualità e risultati non è sempre facile. Devo ringraziare la squadra che ce la sta mettendo tutta.

Juan Jesus-Acerbi? Ti dico la verità, non ho sentito il mio difensore. A fine partita l'ho visto giusto 30 secondi e gli ho fatto i complimenti. La giustizia sportiva farà il suo corso e vediamo come andrà a finire".