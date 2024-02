Calzona a Prime: "Ritrovata la voglia di lottare, ma c'è disordine tattico e tanto da lavorare! Ho visto una qualità importante"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti alla squadra che ha ritrovato la voglia di lottare. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma a livello tattico dobbiamo fare un passo avanti. In campo abbiamo messo calciatori che non stavano benissimo, abbiamo concesso cambi gioco e cambi linee, ad una squadra come il Barcellona non puoi concederlo. Però nel finale abbiamo provato a vincere la partita e questo è un segnale importante, lo spirito della squadra mi è piaciuto molto”.

Cosa mi è piaciuto di più e cosa di meno? Sicuramente lo spirito quello giusto, i calciatori hanno dato l’anima pur di non perdere contro un avversario fortissimo. Con i nostri problemi tattici siamo andati in difficoltà, questo però lo posso capire perché c’era tanta confusione che è normale dopo un giorno e mezzo. Poi chi è entrato ha dato linfa ed ordine, facendo molto bene”.

Cambio mentale dopo il gol? La prima mezz’ora abbiamo sofferto tanto, poi la squadra ha reagito nel disordine ma lo ha fatto. Questa dote è fondamentale, lottare fino alla fine contro una squadra di questa caratura mi fa essere soddisfatto”.