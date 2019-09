Callejon, l'agente: "Rinnovo? Non sento il Napoli da un mese, prima proposta non soddisfacente" [ESCLUSIVA]

Rinnovare o non rinnovare, questo è il problema. Il Napoli sa bene quale sia il valore di José Maria Callejon: il suo contributo alla maglia azzurra non ha impressionato solo tifosi ed addetti ai lavori, così come la sua professionalità da encomio gli ha permesso di arrivare ancora oggi, all'età di 32 anni, in una condizione fisica da far invidia ai colleghi più giovani. Anche le parole di De Laurentiis, proferite di recente al Corriere dello Sport, aprono al rinnovo del suo impegno col Napoli, ma occhio alla postilla del presidente: quel "Sempre senza fare follie" è un richiamo alla spending review non soltanto per la situazione Callejon, ma anche per quella legata a Dries Mertens, per molti aspetti simile ma non identica. Al momento la distanza tra le parti è sulla durata del prossimo accordo e ed anche sulle cifre a riguardo.

Rinnovo Callejon, le parole dell'agente

A tal proposito, la nostra redazione ha contattato il suo agente, Manuel Garcia Quilon, il quale ha chiarito a proposito della trattativa: "Il Napoli non mi chiama da un mese, suppongo che ci risentiremo ora che è finito il calciomercato. C'è stata una prima proposta ma non ha soddisfatto le condizioni del calciatore".