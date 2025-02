Ultimissime Calcio Napoli - “Conte crede nel progetto Napoli molto più di quanto si racconta. E se qualcuno ha ancora dubbi in merito, riascolti una, due, dieci volte la conferenza stampa di oggi. Se è vero che "il calcio è bugia", lo è anche che, se il mister è arrabbiato o deluso, se ne accorgono tutti. Ricordate le sue parole di agosto…”; è quanto scrive Mirko Calemme, collega di AS, via X dopo la conferenza stampa di Conte.Â