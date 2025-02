CalcioNapoli24 in visita al Coni Campania: il presidente Sergio Roncelli traccia il bilancio dell'Ente

Giornata da incorniciare nella parete dei ricordi per la redazione di CalcioNapoli24. Una delegazione del nostro network, infatti, ha fatto visita al Coni Campania presso la propria sede sita nel quartiere Vomero a Napoli. Il founder Salvio Passante è stato accolto dall'Ill.mo presidente del comitato regionale,Sergio Roncelli.

La nostra realtà ha colto l'occasione per complimentarsi col numero uno dell'Ente per il lavoro fatto in questi anni e per le iniziative già intraprese o calendarizzate a supporto di tutte le federazioni sportive presenti su tutto il territorio regionale.

A tal proposito nei prossimi giorni trasmetteremo su CalcioNapoli24tv alcune interviste realizzate alle massime cariche del Comitato per tracciare un bilancio delle attività svolte negli ultimi anni.