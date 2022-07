Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso Sportialia durante la trasmissione di calciomercato ha parlato di Solbakken al Napoli:

"In giornata Solbakken è stata a Roma su suggerimento del Napoli. E’ arrivato il consiglio da parte del club azzurro per curare la spalla del giocatore. E’ un colpo di gennaio perché è in scadenza a dicembre. Il Napoli lo vuole regalare a Spalletti a zero da gennaio".