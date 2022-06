Malfitano a CN24: "Kvaratskhelia può diventare più forte di Insigne! Scambierei Zielinski con Luis Alberto, a 28 anni deve ancora maturare?"

Notizie Napoli calcio. Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mimmo Malfitano, a CN24 Tv, ha analizzato le mosse ed i rumors di mercato del Napoli di De Laurentiis:

"Scambio Zielinski-Luis Alberto? Io lo accetterei, perchè ogni anno parliamo del polacco come un giocatore che si sta completando e invece resta sempre uguale. A 28 anni c'è ancora da crescere e maturare? Luis Alberto di certo non è giovane, però ha garantito maggiore continuità di utilizzo. Questa è una mia idea, ma non è detto che De Laurentiis e Spalletti la pensino alla stessa maniera".

Su Mertens: "Sta diventando scocciante parlare di questa vicenda, la devono risolvere il belga e De Laurentiis. Bisogna entrare in una logica di mettere da parte i sentimenti ed analizzare l'aspetto pratico. Mertens non è più un titolare e l'anno prossimo sarebbe ancora un comprimario. Quindi bisogna capire in primis se a lui sta bene questo ruolo che gli ha dato Spalletti, per poi vedere l'aspetto economico ed il fascino di ritrovare Sarri alla Lazio".

Su Kvaratskhelia: "Se è quello che stiamo vedendo è vero, questo ragazzo dopo un anno di Serie A diventa più forte di Insigne. Se consideriamo Lorenzo un campione non sono d'accordo, perchè per me resta un buon giocatore ma non un campione o un fuoriclasse. Qui non stiamo parlando di sostituire Messi, ma un buon giocatore. Tra un anno capiremo le qualità di Kvaratskhelia e cosa potrà portare al Napoli".