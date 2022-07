Ceccarini a CN24: "Kim operazione in dirittura, Solbakken o Deulofeu arrivano in un caso. Su Mertens e Osimhen..."

Ultime calciomercato Napoli. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Ceccarini ha parlato delle ultime trattative del Napoli calcio, da Kim a Solbakken fino a Mertens e Simeone:

"La questione Mertens viene gestita direttamente da De Laurentiis e ciò che succederà lo sanno solo loro perchè hanno un rapporto diretto, però ho la sensazione che il belga sia sempre più lontano da Napoli".

Su Kim Min-Jae: "E' un affare in dirittura d'arrivo, è lui il grande obiettivo del Napoli. Il club azzurro sta lavorando anche in questi minuti per definire tutto, si è sulla strada giusta e le prossime ore saranno decisive. Solbakken? Nome da tenere in forte considerazione, starei attento ad Ounas perchè se dovesse uscire l'algerino arriverebbe uno tra il norvegese e Deulofeu".

Su Osimhen: "La sua permanenza dipende dalle offerte. Se arrivassero 100 milioni il Napoli potrebbe sedersi a trattare. Si parla tanto di un'interessamento del Bayern Monaco ma serve un'offerta importante a De Laurentiis. Più si va avanti con i giorni e più queste operazioni diventano difficili, anche perchè poi dovresti rimpiazzarlo".