"Saremo più competitivi e forti dello scorso anno", De Maggio rivela il retroscena con la promessa di Giuntoli

Spunta un retroscena di calciomercato che riguarda il Napoli e Cristiano Giuntoli tra acquisti e cessioni della SSC Napoli. E' il direttore Valter De Maggio a raccontarlo.

Napoli: retroscena Giuntoli De Maggio

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Vi racconto una cosa che non ho mai raccontata prima. Una volta, parlando con Giuntoli, mi permisi di esprimere delle perplessità sul mercato perché erano andati via o erano ad un passo per andare via i grandi come Insigne, Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e Ospina. Il Napoli aveva solo bloccato Kvara, Olivera e Ostigard. Giuntoli mi rispose ‘Vedrai, saremo più competitivi e forti dell’altro anno. Vedrai, il campo ti dirà che saremo più forti e competitivi e vedrai Kvaratskhelia’".