Dybala-Napoli, Venerato a CN24: "Problema diritti d'immagine troppo grosso, mai trattato l'argentino"

Ultime di calciomercato sul Dybala al Napoli. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: le ultime su Dybala

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato: "I diritti d'immagine sono intoccabili per Dybala, questo è un problema per il Napoli. Il club non ha mai trattato Dybala, è stato accostato dai giornali e c'è stata soltanto una telefonata da uno degli intermediari. Se tra un mese sarà ancora libero allora cambierebbe tutto, ma resta il fatto che il giocatore deve abbassare le sue pretese e che il Napoli dovrà lasciargli interamente i diritti d'immagine".