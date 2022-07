Luigi De Laurentiis: "Venderemo il Napoli con il Bari in Serie A", battuta o verità?

Arriva l'annuncio tanto atteso dai tifosi di Napoli e Bari riguardo la cessione dei De Laurentiis di uno dei due club in caso di promozione del Bari in Serie A.

Cessione Napoli: annuncio di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Luigi De Laurentiis annuncia la cessione del Napoli con una battuta nell'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport. Queste le parole del figlio del patron della SSC Napoli e presidente del Bari Luigi De Laurentiis:

"Aspettiamo ancora qualche settimana prima di dare il via alla campagna abbonamenti. Vogliamo presentarci ai tifosi con qualche colpo... Abbiamo un grande direttore sportivo, un regista che conosce la categoria, da 10 e lode, che sta lavorando per cercare di portare giocatori importanti. Questo è il passaggio più importante e delicato. Si possono comprare nomi altisonanti come abbiamo visto in altre squadre, spendendo l’inverosimile, rimanendo però poi a metà classifica. La Serie B è un campionato difficile. Siamo coscienti di avere in squadra già delle pedine importanti per questa categoria. Cosa succederà se il Bari dovesse essere promosso? "Venderemo il Napoli... (ride, ndr)".