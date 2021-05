Calcio&Finanza, Sacchi a CN24: "De Laurentiis col Napoli ci ha guadagnato, è il suo business principale guardando i bilanci della Filmauro"

Il giornalista di Calcio&Finanza Marco Sacchi intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“De Laurentiis? Abbiamo fatto i conti sulla sua gestione del Napoli dal 2004-2005, ha abbinato risultati sportivi ed una gestione attenta delle finanze: immagino che i tifosi si attendano lo scudetto oppure risultati più prestigiosi, ma va detto che il Napoli ha fatto passi da gigante ed ha aumentato i ricavi anno dopo anno, tenendo i costi sotto controllo.

De Laurentiis ci ha guadagnato, il Napoli è il suo business principale guardando i bilanci della holding Filmauro.

La Champions è fondamentale, porta una quantità di ricavi di cui non si può fare a meno, soprattutto in momento di covid. Secondo me il Napoli ha una rosa che può consentire di puntare alla qualificazione in Champions League, quindi non è detto che ci sarà un ridimensionamento: magari con una buona Europa League si potrà mantenere un alto livello.

Stipendi? Il Covid ha messo di fronte i club a questo problema, per alcuni conta più che per altri club: l’Inter proverà a tagliare i costi, anche il Milan ha operato in questa direzione compatibilmente con un aumento dei ricavi futuri.

Il Napoli ha gestito bene ed ha margini di manovra migliori rispetto ad altre società , anche senza la Champions: la Juventus, a confronto, avrebbe subito maggiormente il colpo. Se ci sarà da fare uno sforzo, il Napoli con la Lazio è tra le società meglio gestite e che possono attutire il colpo”