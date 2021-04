Calcio a 5, parte la Final Eight di Coppa Italia contro il Cus Molise. Basile e Perugino: “Godiamocela e pensiamo al nostro obiettivo”

Calcio a 5 - Tutto pronto per la Final Eight di coppa Italia, serie A2 in programma da venerdì 16 a domenica 18 a Porto San Giorgio. Nell'urna dei quarti di finale il Napoli ha trovato il Cln Cus Molise di mister Sanginario, terzo in classifica nel girone C di A2. Squadra rinforzata dall’arrivo a febbraio dello svincolato Zancanaro. Da tenere d'occhio Turek, nazionale slovacco, di gol ne ha messi a segno 16, l'uomo in più è Barichello che ha rinnovato di recente l'accordo per tre anni. Grandissime doti tecniche, la sua ultima rete (17 complessive in campionato), con la classica "bicicletta" ha fatto il giro del web. Fischio d'inizio domani alle 14 in diretta facebook su Pmgsportfutsal, gli arbitri saranno Daniele Filannino (Jesi), Giovanni Losacco (Bari), crono Luca Di Battista (Avezzano).

In conferenza stampa mister Basile è sicuro dei suoi: "Abbiamo la testa libera dopo la vittoria del campionato, siamo solo focalizzati sulla partita con il Cus Molise, vogliamo batterli e andare in semifinale. Sono riusciti, con un grande girone d'andata, ad eliminare il Manfredonia da questa corsa, noi non ci snatureremo sicuramente con un occhio di riguardo ai loro giocatori più rappresentativi. Non ho mai avuto la fortuna di giocare qua, ci sono tutte le premesse per divertirci e pensare al nostro obiettivo”.

Capitan Perugino non vede l'ora: "C'è stato il tempo per prepararci anche a questa gara. Per tutta la stagione siamo sempre in scesi in campo per vincere. Questa è una manifestazione in cui si gioca ogni giorno e vogliamo arrivare fino in fondo facendo quello che ci ha regalato la promozione in A. Emozionato? Sì, ho vissuto da ragazzo una sensazione del genere, non vediamo l'ora di godercela con il massimo dell'entusiasmo e cercheremo di portare a casa il massimo del risultato".

