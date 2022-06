Calcio a 5, Napoli Futsal, Basile non sarà la guida tecnica nella prossima stagione. Il presidente Perugino: "Abbiamo scritto insieme la storia del club"

Il Napoli Futsal comunica che Piero Basile non sarà la guida della prima squadra nella prossima annata sportiva in serie A. Il coach di Martina Franca ha scritto una pagina di storia del club, conquistando in A2 24 successi in 24 gare, la vittoria straordinaria della coppa Italia di categoria e ottenendo la promozione nel massimo palcoscenico nazionale. Insieme si è chiusa una stagione fantastica, giunta fino alle semifinali scudetto. Grazie Piero, Napoli sarà sempre casa tua.

Calcio a 5

Basile non sarà guida tecnica nella prossima stagione

“Grazie Piero per questo viaggio emozionante insieme, costellato di successi – parole del presidente Perugino. – S’interrompe qui, ma la storia resta impressa nelle nostre memorie. Un caloroso in bocca al lupo per il tuo lavoro”.

Area Comunicazione Napoli Futsal