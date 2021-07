Calcio a 5, il nazionale Molitierno è un nuovo portiere del Napoli Futsal: "Voglio vincere con questa maglia"

Calcio a 5 - Francesco Molitierno è un nuovo giocatore del Napoli Futsal. Nato a Roma il 14 ottobre 1989 ha costruito la sua carriera giocando in club della sua regione, vincendo anche una coppa Italia di A2 col Torrino nel 2009. Gli anni della maturità con Lazio e Cogianco, quelli della consacrazione come uno dei migliori portieri italiani con il Kaos e l'ex Napoli Calcio a 5. Il c.t. Menichelli lo convoca per la prima volta in nazionale per la doppia amichevole con la Norvegia il 16 e 17 settembre del 2014. Davanti a lui il miglior portiere al mondo, Stefano Mammarella, ma quella maglia azzurra non l'ha mai lasciata. Così come la Campania, dove è satto protagonista nelle ultime stagioni con la Sandro Abate e con il Real San Giuseppe. Ma il destino aveva inciso il nome Napoli come chiusura del cerchio e alla chiamata del club partenopeo ha detto subito di sì.

E il numero 1 non vede l'ora di cominciare: "Voglio ringraziare il presidente Serafino Perugino per avermi dato la possibilità di giocare in questo club. Felicissimo di poter entrare a far parte di questa famiglia e di questo gruppo con l'obiettivo di vincere con la maglia azzurra".

Il presidente è entusiasta: "Ci presentiamo al prossimo campionato di serie A con due portieri dal valore assoluto. Molitierno ha qualità immense e soprattutto una grande voglia di raggiungere un traguardo prestigioso. E noi insieme a lui".

Area Comunicazione Napoli