Calaiò: "Sconfitte nelle amichevoli, nessuna preoccupazione: servono per due motivi, vi spiego"

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le sconfitte in amichevole non mi preoccupano, così come non era importante aver visto due vittorie all'inizio. Le amichevoli servono per mettere benzina nelle gambe e fare esperimenti, così come con Raspadori a centrocampo. Raspadori a centrocampo? E' stato un esperimento ma non penso che possa essere riproposto. Raspadori è forte e intelligente e potrebbe farlo ma non con l'Inter".