Calaiò: "Kvara impressionante: il suo anno strepitoso non è un caso"

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex calciatore, per commentare vari temi, tra cui l'impatto con il calcio italiano di Kvaratskhelia:

"Io penso che questo anno del georgiano non sia un caso. Le statistiche sono dalla sua parte anche perché ha fatto cose importanti anche con la nazionale. Ricordiamoci che la Georgia non é Francia, Germania o Spagna. E' un calciatore che è sempre determinante. Anche se non è al meglio, infatti, o si conquista un rigore o realizza un assist. È impressionante la rapidità di gambe ed è imprevedibile".