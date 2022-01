Calaiò a CN24: "Mertens? Deve essere consapevole di rinunciare a dei soldi per restare a Napoli! Sul derby..."

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Salernitana? Arrivano al match con due situazioni diverse, uno arriva dalla vittoria e dalla grande prestazione col Bologna, l’altro dal ko in casa contro la Lazio: i granata hanno cambiato proprietà , hanno degli stimoli e poi giocare un derby può dare qualcosa in più per cercare i punti salvezza.

Le parole di Mertens? Dries fisicamente può ancora dire la sua, non è più quello di 3-4 anni che giocava tante partite di seguito: adesso con l’età che avanza è chiaro che si possa tenerlo come alternativa in attacco. Andando via Insigne, Mertens e Koulibaly porteranno avanti la baracca: io Dries lo confermerei, ma devono venirsi incontro lui e la società . Non può rinnovare alle stesse cifre, se ha giurato amore eterno è anche consapevole a dover rinunciare a dei soldi. Dries è un napoletano acquisito, è nella storia del club. Spero che il Napoli abbia un occhio di riguardo per lui e non se lo lasci scappare.

Le difficoltà della Salernitana? Forse sta pagando l’inesperienza in Serie A, ha tenuto la stessa base dello scorso anno e magari pochi giocatori da Serie A. Non sarà facile salvarsi, ma il cambio di proprietà e progetto potrebbe essere un bene anche in caso di retrocessione”