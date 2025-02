Caicedo: "La Juve è una squadra che condiziona tanto gli arbitri, vanno in confusione"

L'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo si è raccontato nel corso di un’intervista a Fanpage soffermandosi sul condizionamento sugli arbitri:

Sei stato durissimo contro la Juventus qualche mese fa, perché? "Quando hanno affrontato la Lazio è stata una cosa imbarazzante, non si può giocare così. La Juve è una squadra che condiziona tanto gli arbitri. Vanno in confusione perché è una squadra così importante sul piano mediatico finisce per condizionare. In quella gara ho visto un arbitraggio che non mi è piaciuto".