Caiazza: "La maledizione infortuni nel Napoli continua. Eppure Conte non c'è più"

Salvatore Caiazza, nel suo corsivo sulle pagine del quotidiano "Il Roma", ha scritto sulla questione infortuni in casa Napoli. L'ultimo della lista è Costantino Favasuli il quale si è fermato con l'U-21 di Baldini:

“Anche Favasuli è finito in infermeria. Uno stop che proprio non ci voleva per Allegri che sta cercando di rimettere le cose a posto in vista della ripresa della stagione. çL’anno scorso in tanti hanno accusato lo stesso problema. La maledizione, dunque, continua. Ma Conte non c’è più… E meno male. Altrimenti si sarebbe detto che era tutta colpa dei suoi metodi, del suo modo di allenare e dell’utilizzo continuo sempre degli stessi calciatori”.