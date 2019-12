Cagni: "Oggi i presidenti parlano come se facessero gli allenatori! Gattuso? Serve tempo, adesso dovrà gestire i calciatori"

Ultimissime calcio Napoli - Gigi Cagni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I presidenti oggi parlano come se fossero allenatori e sono convinti di capire di calcio. È una cosa stranissima, una volta era diverso, i presidenti facevano i presidenti, non gli allenatori. C’erano i direttori sportivi, che avevano un certo potere, che instauravano i rapporti con allenatore e giocatori. Il Napoli di Gattuso l’ho visto poco, con il Sassuolo ha vinto anche grazie ad un pizzico di fortuna. Gattuso non poteva incidere molto in due settimane, però un miglioramento si è già visto. Servirà ancora tempo, non sei mesi, ma un po’ di tempo. La cosa difficile adesso è gestire i giocatori. Quando entri in uno spogliatoio adesso non parli solo con il giocatore, parli con il procuratore, lo staff, e ognuno è un’azienda, un’industria. Tutti hanno contratti pluriennali, una volta il contratto dovevi sudartelo ogni anno dimostrando di essere un professionista”.