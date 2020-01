Cagni: "Gattuso non può prescindere da uno come Demme, il Napoli non ha calciatori di personalità"

Ultime notizie Napoli - A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Cagni, allenatore

“Finalmente il Napoli con Demme ha un giocatore che sa muoversi in quel ruolo di centrocampo. Con il 4-3-3 di Gattuso, non si può prescindere da un calciatore dalle caratteristiche di Demme.

I giocatori devono fare gli atleti e quindi dal punto di vista mentale non accetto che i giocatori non siano al top della forma. Poi, si possono fare errori tecnici e tattici, ma mentali.

Il Napoli non ha giocatori di personalità, forse solo Allan, ma lo è di più dal punto di vista fisico, non è un leader. Il dato più negativo del Napoli sta nei gol subiti, ecco perché Gattuso punta molto sull’aspetto difensivo. Ciò che serve ora, è correggere una criticità per volta ecco perché serve non perdere e non subire gol. Per sbagliare il meno possibile, devi rischiare il meno possibile e così si dà qualcosa in più alla squadra, si dà fiducia”.